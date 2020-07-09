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Поправки в Конституцию

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13:59

Амосов возмутился задержанием Пивоварова

фото ЗакС политика Амосов возмутился задержанием Пивоварова

Петербургский депутат Михаил Амосов выступил с осуждением действий правоохранителей, которые начали утро с обысков и задержаний членов общественной организации "Открытая Россия". Отдельно он отметил задержание политика Андрея Пивоварова.

"Вредность того, что делает СК, для меня очевидна. Бороться с политическими оппонентами такими способами недопустимо. Куда катится страна?!", - написал Амосов в соцсетях по этому поводу.

Активный интерес 9 июля к "Открытой России" сами силовики объясняют делом ЮКОСа, возбужденным еще в 2003 году. Сами оппозиционеры связывают нападки на них с готовящейся 15 июля и запрещенной властью уличной акцией против принятых поправок в Конституцию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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