Амосов возмутился задержанием Пивоварова

Петербургский депутат Михаил Амосов выступил с осуждением действий правоохранителей, которые начали утро с обысков и задержаний членов общественной организации "Открытая Россия". Отдельно он отметил задержание политика Андрея Пивоварова.

"Вредность того, что делает СК, для меня очевидна. Бороться с политическими оппонентами такими способами недопустимо. Куда катится страна?!", - написал Амосов в соцсетях по этому поводу.

Активный интерес 9 июля к "Открытой России" сами силовики объясняют делом ЮКОСа, возбужденным еще в 2003 году. Сами оппозиционеры связывают нападки на них с готовящейся 15 июля и запрещенной властью уличной акцией против принятых поправок в Конституцию.

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