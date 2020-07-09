Журналистку "Холода" остановили в аэропорту Геленджика из-за пикета в поддержку Сафронова

Корреспондентку "Холода" Юлию Дудкину задержали в аэропорту Геленджика, требуя написать объяснительную из-за её участия в одиночном пикете в поддержку журналиста Ивана Сафронова.

Полицейские отняли у неё паспорт, пишет издание в Twitter. В итоге девушка согласилась выложить свою версию событий на бумаге, где сослалась на 51 статью Конституции. После этого Дудкиной вернули паспорт.

Журналиста проводила одиночный пикет 7 июля возле здания, в котором располагается управление ФСБ по Краснодарскому краю. На следующий день с ней связался участковый, настаивая на встрече.

По информации The Bell, аналогичный звонок получила также и другая журналистка "Холода" Анастасия Стогней.