В офис "Открытой России" пришли с обыском: Пивоваров и Кузнецова там

Правоохранители приступили к обыску в столичном офисе "Открытой России", оповещают представители организации в социальных сетях.

Исполнительный директор ОР Андрей Пивоваров и его коллега Мария Кузнецова, с которыми ранее не удалось установить связь, присутствуют там.

Следственные мероприятия идут с самого утра как у членов объединения, так и муниципала Юлии Галяминой, а также шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова.

В редакции "МБХ медиа" также "орудуют" силовики.

Обыски проходят в рамках дела ЮКОСа, главный фигурант которого, Михаил Ходорковский, был задержан еще в 2003 году и после этого отсидел 10 лет в колонии. Члены "Открытки" предполагают, что на самом деле власти пытаются помешать проведению митинга против поправок в Конституцию, который запланирован на 15 июля. Официально и в Петербурге, и в Москве его проводить запретили.

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