18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:15

Путин считает, что общероссийское голосование не повлияло на эпидемиологическую ситуацию

фото ЗакС политика Путин считает, что общероссийское голосование не повлияло на эпидемиологическую ситуацию

На встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой президент Владимир Путин, подводя итог плебисциту по поправкам в Конституцию, подчеркнул, что массовое голосование не привело к усугублению эпидемиологической ситуации в стране и не увеличило рисков инфицироваться коронавирусом у его участников. С точки зрения главы государства, данную электоральную процедуру организовали "просто идеально".

"После всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что специалисты и доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, роста заболеваемости. Наоборот, продолжается дальнейшее снижение", - цитирует Путина "Интерфакс".

В представлении Путина, идущим вразрез с частью специалистов по электоральной статистике, голосование, на котором удалось каким-то образом насчитать почти 78 процентов одобрения поправок, прошло в наивысшей степени "демократично". В частности, за это он лично поблагодарил Памфилову.

Отметим, что в России каждый день продолжают подхватывать инфекцию COVID-19 от 6 до 7 тысяч человек. В некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:53 В Госдуме обвинили "Радио Свобода", "Медузу" и "МБХ медиа" в тиражировании фейков о конституционном плебисците

18:44 Макаров пообещал как можно скорее привести законы Петербурга в соответствие с новой Конституцией

18:26 "Медуза": Петербург ориентируется на сигналы из Москвы, снимая или вводя те или иные ограничения

17:53 COVID-центр КТ рассказал, у скольких петербуржцев с апреля диагностировали пневмонию

17:26 В Петербурге заложили здание нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

16:55 Смольный разрешил петербургскому метро вернуться к привычному графику работы

16:23 Магазины IKEA возобновят работу 13 июля

14:49 Собянин объявил о новом этапе снятия COVID-ограничений

12:59 Невзоров связал участившиеся репрессии с результатами голосования по поправкам

12:46 Володин хочет "уведомить" Запад о приоритете российского права над международным


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:54 На протестной акции курьеров у Казанского собора произошли задержания

19:11 Протестующие против условий труда курьеры проводят акцию в центре Петербурга

18:53 В Госдуме обвинили "Радио Свобода", "Медузу" и "МБХ медиа" в тиражировании фейков о конституционном плебисците

18:45 Архангельский губернатор признал ненужность инфраструктуры, созданной для свалки на Шиесе

18:44 Макаров пообещал как можно скорее привести законы Петербурга в соответствие с новой Конституцией

18:26 "Медуза": Петербург ориентируется на сигналы из Москвы, снимая или вводя те или иные ограничения

18:22 Шендерович о задержании Фургала: Люби Путина, номенклатура! Прилюдней и наглее

17:53 COVID-центр КТ рассказал, у скольких петербуржцев с апреля диагностировали пневмонию

17:47 В Курортном районе появится путепровод "на бумаге"

17:26 В Петербурге заложили здание нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

17:11 Суд отклонил коллективный иск по разгону Первомайского шествия в 2019 году

17:09 Петицию против запрета мини-баров в Петербурге поддержали уже больше 15 тысяч человек

16:59 В РПЦ увидели проблему в изображении Иисуса чернокожим

16:55 Смольный разрешил петербургскому метро вернуться к привычному графику работы

16:38 Члены ЛДПР провели в Петербурге пикеты в поддержку губернатора Фургала

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru