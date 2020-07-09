Путин считает, что общероссийское голосование не повлияло на эпидемиологическую ситуацию

На встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой президент Владимир Путин, подводя итог плебисциту по поправкам в Конституцию, подчеркнул, что массовое голосование не привело к усугублению эпидемиологической ситуации в стране и не увеличило рисков инфицироваться коронавирусом у его участников. С точки зрения главы государства, данную электоральную процедуру организовали "просто идеально".

"После всех этих мероприятий 1 июля, очевидно, что специалисты и доктора отмечают, что никаких вспышек у нас нет, роста заболеваемости. Наоборот, продолжается дальнейшее снижение", - цитирует Путина "Интерфакс".

В представлении Путина, идущим вразрез с частью специалистов по электоральной статистике, голосование, на котором удалось каким-то образом насчитать почти 78 процентов одобрения поправок, прошло в наивысшей степени "демократично". В частности, за это он лично поблагодарил Памфилову.

Отметим, что в России каждый день продолжают подхватывать инфекцию COVID-19 от 6 до 7 тысяч человек. В некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости.