Петербургские антимонопольщики наказали сеть магазинов PRISMA

Петербургское управление ФАС постановило наказать сеть супермаркетов PRISMA денежным штрафом в размере 100 тысяч рублей, говорится на сайте ведомства. Основанием для этого послужила недобросовестно распространяемая рекламная информация: рассылка, распространяемая среди клиентов сети посредством СМС, на которую они "не подписывались".

"Добрый день! Мы открылись! Новая PRISMA по адресу наб. Мойки, 73", - пожаловался антимонопольщикам ранее на сообщение с таким содержанием петербуржец.

Сотрудники ведомства ссылаются на закон о рекламе, требующий не просто уведомлять граждан о будущей рассылке информационных сообщений, но и запрашивать их официальное согласие на это.