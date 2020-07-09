В Петербурге задержанного активиста "Партии мертвых" увезли в отдел полиции с ребенком

В Петербурге идейного вдохновителя арт-проекта "Партия мертвых" Максима Евстропова сотрудники полиции задержали при выходе из дома с ребенком. Об этом активист рассказал ЗАКС.Ру 9 июля.

- Меня задержали полицейские на выходе из дома прямо вместе с ребенком пятилетним. Они сказали: "Сами знаете, за что". Я предложил подождать, пока мама приедет и заберет ребенка. Мне стали грозить, что они вызовут кого-то из тех, кто занимается несовершеннолетними… И нас посадили в машину, поехали в отдел, - рассказал Евстропов.

По его словам, он находится в 78 отделе полиции, ребенка из отдела забрала его мама. Евстропов добавил, что ему пока не сообщили причину задержания и не составили протокол. Сам сторонник "Партии мертвых" предполагает, что связано произошедшее может быть с акцией движения 31 мая. Именно это мероприятие стало причиной задержания активистки "Партии мертвых" Марии Воноговой утром 9 июля, отметил Евстропов. Он уточнил, что Воногову также доставили в 78 отдел полиции и составили протокол о нарушении антикороновирусных запретов на проведение мероприятий. Сейчас активистка уже покинула отдел, добавил Евстропов.

Напомним, 31 мая "Партия мертвых" провела на Марсовом поле акцию против запрета правительства Петербурга на прощание с умершими. В ходе акции человек в полиэтиленовом пакете лежал на поле с табличкой "Не прощаемся, скоро повидаемся". С этой же табличкой сфотографирована Воногова на фоне сирени.

В начале июля Городской суд Петербурга отменил штрафы, назначенные Максиму Евстропова и Марии Воноговой районным судом за фото с плакатом в декабре 2019 года.

София Саттарова