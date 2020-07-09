Верзилову назначили психиатрическую экспертизу

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил в Telegram о том, что в рамках уголовного дела о двойном гражданстве, ведущегося в отношении активиста и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, следствие назначило ему психиатрическую экспертизу. Чуть позже это подтвердил сам акционист в своем Twitter.

"Поскольку спецслужбы отравили меня, пытаясь убить, в 2018 году — СК сейчас везет меня на судебно-психиатрическую экспертизу моей вменяемости после отравления. За 2 года ни СК, ни МВД не продвинулись в расследовании покушения на мое убийство ни на каплю", - написал участник группы Pussy Riot.

Накануне Верзилова, которому инкриминируют сокрытие канадского гражданства от властей, возили сразу на несколько обысков. Примечательно, что наказание по этой статье УК не предусматривает лишение свободы. В июне Верзилова арестовали на 15 суток за брань в общественном месте.