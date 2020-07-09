В Петербурге заложили здание нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

Петербургский градоначальник Александр Беглов поучаствовал в церемонии по случаю заложения первого камня будущего нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн, который обещано возвести в рекордные сроки - до конца текущего года, извещает пресс-служба Смольного.

По заверению губернатора, уже в декабре лечебно-диагностическое учреждение сможет принять первых пациентов.

Здание будет пятиэтажным: в нём разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория с современным оборудованием, отделение реанимации и интенсивной терапии.

Отмечается, что в случае "острой" необходимости корпус будет в кратчайшее время перепрофилирован под прием COVID-больных.

Напомним, Госпиталь для ветеранов войн стал одним из первых медицинских учреждений Северной столицы, начавшим принимать петербуржцев с коронавирусной инфекцией.

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