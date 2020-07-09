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17:53

COVID-центр КТ рассказал, у скольких петербуржцев с апреля диагностировали пневмонию

фото ЗакС политика COVID-центр КТ рассказал, у скольких петербуржцев с апреля диагностировали пневмонию

С 26 апреля пневмонию диагностировали у 17,2 тысячи петербуржцев, подсчитали специалисты первого сортировочного COVID-центра компьютерной томографии Медицинского института им. Березина Сергея. Результаты изыскания опубликованы на странице Facebook учреждения.

За отчетный период обследование прошли 25 тысяч местных жителей: соответственно, ежедневно в городе на Неве диагноз "пневмония" ставится свыше 200 раз.

Ранее, напомним, городской глава Александр Беглов сообщал, что число пациентов с подтвержденным COVID-19 среди заболевших пневмонией составляет порядка 90-95%.

Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре еще в начале июня оповещали, что среди жителей Северной столицы начала расти заболеваемость внебольничной пневмонией - почти в 20 раз. Показательно, но именно количество граждан с обозначенным диагнозом в ведомстве считают одним из объективных показателей складывающейся эпидемической ситуации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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