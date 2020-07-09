"Медуза": Петербург ориентируется на сигналы из Москвы, снимая или вводя те или иные ограничения

Непосредственно перед парадом по случаю 75-летия со Дня Победы и последующим конституционным плебисцитом Смольный утверждал снятие ряда COVID-ограничений, однако на сегодняшний день, когда вновь начало расти число зараженных COVID-19 граждан, городская администрация не намерена возвращаться к ужесточению порядков - впрочем, только до тех пор, пока соответствующий указ не будет "ниспослан" из федерального центра, Москвы, сообщает "Медуза".

К таким выводам журналисты издания пришли, побеседовав с источниками, близкими к городскому правительству, а также проанализировав статистику по распространению коронавируса.

"Возвращать снятые ограничения не планируют даже на фоне растущей заболеваемости. Вернут их, только если поступит соответствующий "сигнал" из Москвы - например, если ужесточить карантин решит Сергей Собянин", - пишет "Медуза".

Местные врачи ожидают второго "пришествия" COVID-инфекции. Как ранее уведомлял ЗАКС.Ру, если до парада Победы число новых случаев заражения стабильно снижалось, то после - вновь начало увеличиваться.

Между тем, как региональные, так и федеральные власти постоянно акцентируют внимание на том, что военизированное шествие и плебисцит прошли по всем правилам эпидемиологической безопасности: к примеру, тот же Владимир Путин ранее отметил тенденцию по снижению новых случаев заболевания коронавирусом.

Сегодня, напомним, Петербург вновь побил "антирекорд" по заболеваемости COVID-19: официально в городе прибавилось ещё 292 заболевших. Всего инфекция выявлена у 26 681 гражданина.