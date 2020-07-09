В Госдуме обвинили "Радио Свобода", "Медузу" и "МБХ медиа" в тиражировании фейков о конституционном плебисците

Думская комиссия по расследованию иностранной интервенции во внутренние дела России обвинили Deutsche Welle, "Русскую службу Би-би-си", "Голос Америки", "Радио Свобода", "Медузу", "Открытые медиа" и "МБХ медиа" в распространении недостоверной информации о ходе плебисцита по изменению Конституции, уведомляет ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление главы комиссии Василия Пискарева.

Чиновник убежден, что обозначенные СМИ якобы тиражировали некие агитационные материалы, не помечая из соответствующей маркировкой.

"По нашему мнению, все эти публикации имеют цель повлиять на свободу волеизъявления граждан", - оценил ситуацию Пискарев.

Более того, указывается, что федеральные парламентарии смогли выявить "факты распространения деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации" иностранными НКО.

Госдума уже не единожды "набрасывалась" с критикой на обозначенные СМИ. Во время выборной кампании 2018 года медиа обвинили в нарушении законодательства в день тишины. Также в комиссии их упоминали в контексте освещения московских протестов: депутатам казалось, что данные СМИ призывали к участию в несанкционированных мероприятиях.

Также некоторое время назад в Совфеде пригрозили статьями "за измену Родине" неугодным властям "интервентам".