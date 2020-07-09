Протестующие против условий труда курьеры проводят акцию в центре Петербурга

У Казанского собора с намерением провести одиночные пикеты выстроилось около десяти сотрудников службы доставки Delivery Club, недовольныз регулярными служебными штрафами и длительными задержками зарплат. Полиция предупреждает участников через звукоусиливающую технику о том, что мероприятие находится под запретом. Акцию освещает издание "МБХ Медиа Северо-Запад".

Накануне курьеры добивались справедливости, пытаясь попасть в офис своей фирмы, но им не открыли дверь.

В паблике протестующих активистов утверждается, что зарплату сотням из них не платят по два месяца. При этом они напоминают, что были чрезвычайно нужны обществу в период пандемии и работали в опасных условиях, доставляя заказы людям на карантине.