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9 июля, 20:20

В течение июня умерло рекордное за 10 лет число петербуржцев

фото ЗакС политика В течение июня умерло рекордное за 10 лет число петербуржцев

Комитет по делам ЗАГС опубликовал свежие данные, из которых следует, что в прошедшем июне среднемесячная смертность в Петербурге стала рекордной за последние десять лет. На это обратил внимание "Интерфакс".

Новейшая цифра составляет 7106 смертей. При этом только три раза за последнее десятилетие показатель переваливал за 6 тысяч. Один из таких случаев датируется разгаром пандемии коронавируса - маем нынешнего года (6427 летальных исходов).

Что касается непосредственно коронавируса, о пандемии которого объявили в марте, за все время "нашествия" заразы в городе зарегистрировали 26681 случаев инфицирования COVID-19 и 1520 случаев смерти людей, подхвативших инфекцию.

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