Навальный призвал владельцев петербургских мини-баров поставить власти ультиматум

Политик Алексей Навальный, негативно воспринявший законодательный запрет на работу для петербургских баров и распивочных площадью менее 50 кв. метров, призвал использовать их хозяев ситуацию для шантажа власти. Метод он советует применить и персонально к губернатору Александру Беглову, и даже к президенту Владимиру Путину, и ко всем единороссам. У примерно 6 тысяч работников, потерявших стабильный доход, как видится лидеру Фонда борьбы с коррупцией, должно найтись достаточно оснований для злости на инициаторов новейшего решения. Отдельно политик подчеркивает, что петербургские бары на улице Рубинштейна - лучше, чем аналогичные заведения в европейских столицах.

"Ребята, здесь просто просить недостаточно, нужно ставить ультиматум, это большой кусок бизнеса. Это не вопрос в целом "взяли и закрыли": понятно, что это пролоббировано и проплачено владельцами крупных заведений. Нужно сказать: "закроете нас, но мы не исчезнем, мы объявим войну "Единой России" и губернатору Беглову, которого и так-то не очень любят в городе". Нужно давить эту власть, она другого языка не понимает, там уже занесли мешок денег", - заявил оппозиционер на собственном YouTube-канале.

В качестве поучительного для власти примера, особенно в свете вчерашнего освистывания Беглова фанатами, Навальный вспомнил, как его предшественнику на стадионе кричали "Губернатор - жлоб".

"Ну и где теперь этот Полтавченко?", - развел руками Навальный в видеоэфире, доказывая, что в том случае давление сработало.

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