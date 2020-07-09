Смольный начал приготовления ко Дню ВДВ

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности опубликовал извещение об аукционе на организацию мероприятий в честь Дня ВДВ 1-2 августа. В программе ожидается концерт в Доме офицеров, спортивная программа в Парке 300-летия, а также традиционные торжественно-памятные мероприятия.

1 августа комитет собирается организовать поездку ветеранов ВДВ на места формирования первых десантных частей и в Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н.Г. Кузнецова в Пушкине. В пути их будет сопровождать медицинский работник. Также в этот день в Доме офицеров ЗВО (или в другом концертном зале в центре, вместимостью не менее 400 человек, как говорится в техзадании) планируется двухчасовой концерт, где военнослужащим и ветеранам вручат подарки, а для 50 почетных гостей будет организован фуршет. Примерный список исполнителей в документации приведен следующий: Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Владимир Самсонов, Олег Кваша, Афина, Ольга Фаворскаяне.

На утро 2 августа намечена встреча ветеранов ВДВ на Дворцовой площади, затем по Миллионной улице они направятся на Марсово поле для возложения цветов к Вечному огню.

Днем 2 августа в Парке 300-летия, согласно техзаданию закупки, пройдет концертно-спортивная программа с десантированием 25 спортсменов-парашютистов на площадку. Здесь пройдут выступления артистов, историческая выставка и демонстрация современной экипировки и вооружения десантников. Для гостей мероприятия планируется организовать полевую кухню на тысячу человек. Участники праздника смогут посоревноваться в армрестлинге, перетягивании каната, стрельбе и гиревом спорте.

Оба дня программы будут проходить торжественно-памятные мероприятия с возложением венков и цветов у памятника воинам-интернационалистам на проспекте Славы, на Серафимовском мемориальном кладбище, на Смоленском кладбище и у памятника воинам 6-й парашютно-десантной роты в парке Боевого Братства.

Заявки от потенциальных подрядчиков Смольный ждет до 17 июля. Начальная цена контракта 2,5 млн рублей.

На сегодняшний день пока массовые мероприятия в Петербурге запрещены из-за эпидемии коронавируса.