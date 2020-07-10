У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски после задержания Фургала

Правоохранители пришли с обысками к шести членам ЛДПР в Хабаровском крае, включая губернатора Сергея Фургала, передает РИА "Новости" со ссылкой на лидера фракции в региональной думе Сергея Зюбра.

По его словам, обыски проходили, в том числе у Фургала и двух депутатов, которые находятся в ИВС - "в квартирах, гаражах, машинах".

"Вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски", - сказал Зюбр.

Депутат отметил, что пока сложно сказать, связаны ли обыски с делом "Амурстали", потому что пока неизвестны предъявленные обвинения.

Фургала задержали накануне по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам он виновным себя не признает. Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился произошедшим и заявил, что вся фракция либерало-демократов может сложить свои полномочия в Госдуме в качестве протеста.