Капитана ФСБ приговорили к условному сроку по делу о разглашении гостайны

Первый Западный окружной военный суд приговорил капитана ФСБ Анну Соловьеву к условному сроку по делу о разглашении гостайны, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что Соловьева в 2015-2016 годах запрашивала информацию о регистрационных данных абонентов сотовой связи, сведения об их соединениях и местоположении. Затем она передавала полученные данные гражданскому лицу – в переписках в мессенджерах или при личной встрече.

Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, доверенных по службе, которые стали достоянием постороннего лица). Соловьева не признала вину. Суд назначил ей три года условно с лишением права занимать должности в органах госвласти, на два года.