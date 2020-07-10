СМИ: В Кремле обсуждают отмену "дня тишины" перед выборами

Администрация президента обсуждает идею использовать в ходе выборов ряд норм, которые действовали во время голосования по поправкам в Конституцию, в том числе – назначать наблюдателей только через общественную палату и отмену "дня тишины", пишет РБК со ссылкой на источники.

Пока за день до голосования на выборах любая агитация запрещена. Глава ЦИК Элла Памфилова поясняла, что перед голосованием по Конституции "дня голосования" не было, поскольку агитация на нем никак не регламентировалась. Тогда же она допустила, что отказаться от "дня тишины" могут и при других выборах.

Говоря об идее назначения наблюдателей через Общественную палату, источник сообщил, что распространение такой схемы может помочь отсеять "неудобных" наблюдателей, которых сейчас партии и кандидаты могут назначать напрямую.

Глава конституционного комитета Соведа Федерации Андрей Клишас подтвердил, что в верхней палате парламента обсуждаются подобные идеи, и он их поддерживает. При этом Клишис сообщил, что ему не по душе идея монополии Общественной палаты на назначение наблюдателей.

"Если вдруг Общественная палата на конкурентных выборах откажется назначить наблюдателей от какой-либо партии, это будет проблемой", — отметил сенатор.

Пока неясно, будут ли эти нормы в случае решения действовать уже в единый день голосования 13 сентября, говорят источники, но, по их словам, с высокой долей вероятности этого не произойдет.