18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:01

В России зафиксировали 6635 новых случаев заражения коронавирусом

фото ЗакС политика В России зафиксировали 6635 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 6635 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число заболевших за время эпидемии возросло до 713 936, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге в статистику добавили 300 новых случаев заражения, этот показатель продолжает расти. Всего в городе известно о 26 981 заболевшем петербуржце. Умершим от коронавируса за минувший день признан 21 человек. В Ленобласти стало известно еще о 50 заболевших, в общей сложности за время эпидемии заболели 4942 жителя региона.

В Архангельской области число заболевших возросло до 6759 человек (+112), в Мурманской – до 6685 (+173), в Коми – до 4107 (+79). В Новгородской области в статистику попали 3296 зараженных жителей (+40), в Псковской – 3172 (+35), в Калининградской – 2591 (+13) В Вологодской области заболели всего 1818 человек (+28), в Карелии – 1656 (+33), в НАО – 190 (+12).

Умершими от коронавируса за последний день признаны 174 человека, за все время эпидемии известно о 11 017 летальных исходов. Выздоровели 489 068 человек, из них 7752 пациентов выписаны из больниц за минувший день.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:57 Салоны красоты, бани и тренировочные базы Петербурга возобновят работу с 13 июля

9 июля, 20:20 В течение июня умерло рекордное за 10 лет число петербуржцев

9 июля, 18:26 "Медуза": Петербург ориентируется на сигналы из Москвы, снимая или вводя те или иные ограничения

9 июля, 17:53 COVID-центр КТ рассказал, у скольких петербуржцев с апреля диагностировали пневмонию

9 июля, 17:26 В Петербурге заложили здание нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн

9 июля, 16:55 Смольный разрешил петербургскому метро вернуться к привычному графику работы

9 июля, 16:23 Магазины IKEA возобновят работу 13 июля

9 июля, 15:15 Путин считает, что общероссийское голосование не повлияло на эпидемиологическую ситуацию

9 июля, 14:49 Собянин объявил о новом этапе снятия COVID-ограничений

9 июля, 10:45 В РФ выявлено 6509 новых случаев COVID-19: в Петербурге - плюс 292 заболевших


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
11:42 Четырбок развеял страхи владельцев мини-баров, опасавшихся закрытия из-за закона о "наливайках"

11:37 ЛГБТ-активистку Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за рисунки во "ВКонтакте"

11:29 В Уставе Петербурге решили прописать независимость омбудсменов от органов власти

11:20 В Вологде выставлен на продажу памятник архитектуры - особняк XIX века

11:01 В России зафиксировали 6635 новых случаев заражения коронавирусом

10:59 СМИ: В Кремле обсуждают отмену "дня тишины" перед выборами

10:24 Капитана ФСБ приговорили к условному сроку по делу о разглашении гостайны

9:57 Салоны красоты, бани и тренировочные базы Петербурга возобновят работу с 13 июля

9:37 У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски после задержания Фургала

9 июля, 20:54 Навальный призвал владельцев петербургских мини-баров поставить власти ультиматум

9 июля, 20:26 Смольный начал приготовления ко Дню ВДВ

9 июля, 20:20 В течение июня умерло рекордное за 10 лет число петербуржцев

9 июля, 19:54 На протестной акции курьеров у Казанского собора произошли задержания

9 июля, 19:11 Протестующие против условий труда курьеры проводят акцию в центре Петербурга

9 июля, 18:53 В Госдуме обвинили "Радио Свобода", "Медузу" и "МБХ медиа" в тиражировании фейков о конституционном плебисците

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru