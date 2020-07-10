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11:29

В Уставе Петербурге решили прописать независимость омбудсменов от органов власти

фото ЗакС политика В Уставе Петербурге решили прописать независимость омбудсменов от органов власти

На заседании комитета по законодательству парламента Петербурга 10 июля депутаты одобрили внесение поправки в Устав города, которые закрепляют независимость уполномоченных по правам ребенка и человека от органов государственной власти и должностных лиц.

Руководитель комитета Денис Четырбок отметил, что документ приводится в соответствие с федеральным законодательством. Закрепление независимого статуса, по его словам, происходит для того, чтобы на омбудсменов не оказывалось какое-либо давление. 

Также в поправках прописано, что уполномоченные по правам ребенка и человека обязаны соблюдать требования, ограничения и запреты федеральных законов и законов Петербурга. 

 


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