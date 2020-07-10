ЛГБТ-активистку Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за рисунки во "ВКонтакте"

Суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал ЛГБТ-активистку и художницу Юлию Цветкову на 75 тысяч рублей за рисунки в группе во "ВКонтакте", передает "Новая газета".

Протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) был составлен за посты Цветковой в группе "Тайная вечеря. ЛГБТКИАПП+на-Амуре". Один из рисунков Цветкова нарисавала сама: на нем изображены две гомосексуальные пары и призыв поддержать ЛГБТ-семьи. Другие картинки – перепосты работ разных художников. Мама Цветковой Анна Ходырева рассказала, что о том, что в деле много рисунков, девушка узнала только на суде, до этого в деле их не было.

По словам Ходыревой, Цветковой не сообщили о суде, она узнала о нем случайно, зайдя на сайт суда. Адвокат не успел приехать в Комсомольск-на-Амуре, Цветкова была одна, заседание закрыли, сославшись на эпидемию коронавируса. Цветкова намерена обжаловать решение.

Это второе административное дело, заведенное на Цветкову по этой статье. В первый раз ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Также в отношении активистки составлен третий протокол по той же статье.

Также на Цветкову заведено уголовное дело: ее обвиняют в распространении порнографии из-за абстрактных рисунков женского тела, опубликованных в ее пабликах во "ВКонтакте". Сообщества посвящены бодипозитиву и секс-просвещению. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Ранее ей предъявили окончательное обвинение.