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11:58

В Смольном заявили о пройденном в июне пике эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика В Смольном заявили о пройденном в июне пике эпидемии коронавируса

Комитет по здравоохранению заявил, что пик эпидемии коронавируса в Петербурге пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня, и что в июле ожидается снижение смертности, передает "Интерфакс".

Таким образом комитет прокомментировал данные о том, что показатель смертности в Петербурге впервые за 10 лет превысил 7 тысяч человек за июнь.

"Причиной роста показателей смертности стал пик эпидемии, который в Петербурге пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня", - заявили в комитете, добавив, что, по данным комитета по делам ЗАГС, в целом за полугодие рост смертности в городе по сравнению с январем-июнем в 2019 году составил 12,9%.

По словам представителей комитета, в абсолютных цифрах за первую половину 2020 года в Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем за тот же период 2019 года. У 90% из этого числа подтвердился коронавирус, отметили в Смольном.

"Есть основания полагать, что в июле показатели смертности снизятся. Уже сейчас число госпитализаций в перепрофилированных стационарах уменьшилось более чем на 70% по сравнению с периодом пиковой нагрузки", - сообщили в комитете.

Однако пока, по данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в Петербурге только растет. За минувший день стало известно о 300 зараженных, в общей сложности за время эпидемии в статистику внесены почти 27 тысяч заболевших петербуржцев.

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