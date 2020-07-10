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12:25

Глава СВР Нарышкин о деле Сафронова: Никому не советую оказывать давление на следствие

фото ЗакС политика Глава СВР Нарышкин о деле Сафронова: Никому не советую оказывать давление на следствие

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что задержание экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано не его профессиональной деятельностью, передает РИА "Новости".

"Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие", - сказал Нарышкин.

Ранее стало известно, что материалы для возбуждения дела в отношении Сафронова ФСБ получила от СВР. По данным "Коммерсанта", разведка негласно изучала переписку Сафронова на его домашнем компьютере, и служба выяснила, что в 2017 году он отправил некий материал в Чехию, предназначавшийся для лица, "возможно связанного с разведкой этой страны".

Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене. Сам он категорически отрицает свою вину и считает свое дело связанным с его журналистсткой деятельностью. Он писал на темы оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества, деятельности Минобороны и космоса. В его поддержку высказались и "Коммерсантъ", в котором Сафронов проработал 10 лет до увольнения после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда, и ряд других российских СМИ.

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