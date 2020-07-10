В Мурманске скорая помощь укомплектована персоналом только на 58%

Мурманская областная станция скорой помощи укомплектована медицинским персоналом лишь на 55%, информирует региональный оперативный штаб.

В то же время укомплектованность медиками на "скорых" в самом Мурманске составляет 58%, а в базе ВМФ в Североморске и того меньше - 40%.

Нагрузка на работу "скорых" в регионе по-прежнему остается высокой.

"Ежедневно регистрируется более 700 вызовов, каждая бригада скорой медицинской помощи выполняет в сутки в среднем 17 вызовов", - отчитались в оперштабе.

В Мурманской области выявлено 6685 случаев заражения коронавирусом, 3889 человек излечились, 26 - погибли.