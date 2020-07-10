Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения Фургалу

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в закрытом режиме, передает "Коммерсантъ".
О закрытии заседания ходатайствовал следователь. По его словам, некоторым фигурантам дела, в том числе самому Фургалу, поступили заявления "о возможных угрозах". Он сообщил, что нескольких фигурантов взяли под госзащиту.
Фургала задержали накануне по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам он виновным себя не признает. Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился произошедшим и заявил, что вся фракция либерало-демократов может сложить свои полномочия в Госдуме в качестве протеста.