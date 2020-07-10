Суд закрыл заседание по избранию меры пресечения Фургалу

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в закрытом режиме, передает "Коммерсантъ".

О закрытии заседания ходатайствовал следователь. По его словам, некоторым фигурантам дела, в том числе самому Фургалу, поступили заявления "о возможных угрозах". Он сообщил, что нескольких фигурантов взяли под госзащиту.