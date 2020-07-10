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12:50

Вологодского экс-депутата оштрафовали за видео о двойном голосовании по Конституции

фото ЗакС политика Вологодского экс-депутата оштрафовали за видео о двойном голосовании по Конституции

Вологодский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего депутата заксобрания города и активиста Евгения Доможирова, обвинив его в нарушении статьи о незаконном получении бюллетеня (ст. 5.22 КоАП) из-за опубликованного им ролика о двойном голосовании по изменению Конституции.

"Вынесли решение, штраф 30 000 рублей. Решение это обжалуем. Меня нельзя привлечь за одно и то же дважды, фактически после решения суда они [Следственный комитет] должны автоматом закрыть материалы проверки [по статье 142 УК о фальсификации избирательных документов]. Удивляться, мне кажется, будет нечему, если они продолжат", - поделился Доможиров с "МБХ медиа".

После того, как активист выложил в соцсети видео о двойном голосовании по Конституции, его вызвали для дачи объяснений в полицию. При этом он указал правоохранителям, что в ролике нет кадров, которые бы свидетельствовали о правонарушении. В качестве доказательства он продемонстрировал полицейским избирательный бюллетень.

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