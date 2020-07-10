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Поправки в Конституцию

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13:34

В Петербурге подали новую заявку на митинг против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика В Петербурге подали новую заявку на митинг против поправок в Конституцию

Оппозиционные движения подали уведомление в администрацию Калининского района о проведении 15 июля митинга против поправок в Конституцию, сообщил ЗАКС.Ру пресс-секретарь "Либертарианской партии России" Денис Луговский. По его словам, акцию планируется провести с 18:00 до 21:00 часов на площади Ленина у Финляндского вокзала.

Это место является гайд-парком, поэтому уведомление об организации там митинга необходимо подавать не менее чем за четыре дня, напомнил Луговский. Он уточнил, что ответ от районных властей должен поступить в течение трех дней. 

Ранее оппозиционеры уже подавали заявление на согласование митинга против поправок в Конституцию. Его также планировали провести 15 июля, но петербургские власти отказали в проведении акции. 

Луговский отметил, что организаторами новой акции являются те же движения, что и в прошлый раз. Это Либертарианская партия, "Весна", "Открытая Россия".

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