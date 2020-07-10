18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:45

Организаторов крупной несанкционированной свалки в Горелово наказали рублем

фото ЗакС политика Организаторов крупной несанкционированной свалки в Горелово наказали рублем

Проверив обращения экоактивистов движения "Зеленый фронт" о наличии на ряде территорий Ленобласти крупных стихийных свалок, комитет госэконадзора региона привлек к административной ответственности компании, осуществлявшие несанкционированное складирование мусора.

В частности, выяснилось, что ООО "СПЕКТР" в обход законодательства осуществляло вывоз отходов в северную часть промзоны "Горелово". В отношении собственника земли вынесено постановление о штрафе по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ. Кроме того, прокуратура Ломоносовского района обязала его в кратчайшие сроки зачистить свалку.

Также сотрудники комитета проинспектировали прилегающие к территории участки, куда также - непосредственно на почву - складировался мусор. В результате администрации МО "Низинское сельское поселение" вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

Помимо прочего, активисты выяснили, что постфактум проверки участка на Заречной улице в Гореловой, где также находилась нелегальная свалка и велась деятельность по сжиганию отходов, ответственное лицо привлекли к административному штрафу, который впоследствии был оплачен.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:28 СМИ: Власти думают о переносе "Бессмертного полка" на осень

17:25 "Это была диверсия": Ученицы водрузили на шушарскую школу №511 радужный флаг

16:52 Горизбирком ждет ответов от ЦИК и Роспотребнадзора для решения по довыборам в ЗакС

16:47 Станцию метро "Новокрестовская" решили переименовать в "Зенит"

16:28 Резник допустил пересмотр закона о "наливайках"

15:52 Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России из-за крушения рейса MH17 над Донбассом

15:47 Столичные исследователи приступили к финальной стадии тестирования вакцины от COVID-19

15:26 Подпись "подменной" блондинки стала причиной увольнения главы УИК в Москве

15:16 В Смольном предложили изменить законодательство для наведения порядка на улице Рубинштейна

14:55 В Совфеде предложили ввести санкции против стран Балтии из-за запрета вещания RT и Sputnik

14:40 Суд арестовал губернатора Хабаровского края Фургала по делу об убийствах бизнесменов

14:16 Движение "НЕТ!" попробует оспорить в суде результаты голосования по Конституции

13:55 Песков: Обсуждений об отмене "дня тишины" перед выборами в Кремле не ведется

13:45 Организаторов крупной несанкционированной свалки в Горелово наказали рублем

13:34 В Петербурге подали новую заявку на митинг против поправок в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru