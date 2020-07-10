Движение "НЕТ!" попробует оспорить в суде результаты голосования по Конституции

Члены общественной кампании "НЕТ!" объявили о намерении обратиться в суд с требованием признать нелегитимными результаты конституционного плебисцита, оповестили в пресс-службе "Открытой России".

15 июля активисты собираются устроить сбор подписей в поддержку своей инициативы. В этот день общественники хотели провести митинг против поправок и обнуления президентских сроков Владимира Путина, однако его не согласовали ни в Москве, ни в Петербурге.

"Обнуление сроков Путина состоялось, и жить в России стало только хуже. Первыми под удар попали те, кто открыто выступает против авторитарной власти - журналисты и правозащитники. Всего за несколько дней Светлане Прокопьевой („Радио Свобода", „Эхо Москвы") присудили огромный штраф за мнимое оправдание терроризма, Ивана Сафронова („Коммерсантъ", „Ведомости") арестовали по делу о госизмене, Юрию Дмитриеву („Мемориал") обвинение запросило безумный срок в 15 лет, а у Петра Верзилова („Медиазона", „Зона права") один за другим проходят обыски. Вчера с обысками пришли и к нам — домой к участникам кампании „НЕТ!" Юлии Галяминой и Татьяне Усмановой — и в офис „Открытой России", где мы раздавали наклейки и газеты кампании „НЕТ!" и встречались с волонтерами", - напомнили члены общественной кампании.

В связи с перечисленным выше активисты призывают всех неравнодушных изменению Конституции граждан объединить усилия и дать отпор властями, поучаствовав в том числе в сборе подписей.

Добавим также, помимо прошедших накануне обысков у членов "Открытки" и "МБХ медиа", членам объединения грозили также сенаторы Совфеда, заявляя о намерении учредить некие новые статьи закона "об измене Родине", под которые они могли бы подпасть ввиду их "подрывной деятельности".