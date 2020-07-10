Суд арестовал губернатора Хабаровского края Фургала по делу об убийствах бизнесменов

Столичный суд отправил до 9 сентября в СИЗО руководителя Хабаровского края Сергея Фургала в рамках дела об организации заказных убийств предпринимателей, информирует "Дождь". Заседание проходило в закрытом режиме.

Фургала задержали в Хабаровске 9 июля. Его заподозрили в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Виновным управленец себя не признает.

Либерал-демократ Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, обойдя конкурента от "Единой России" Вячеслава Шпрота. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился произошедшим и заявил, что вся фракция может сложить свои полномочия в Госдуме в качестве протеста.