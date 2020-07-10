В Совфеде предложили ввести санкции против стран Балтии из-за запрета вещания RT и Sputnik

Комиссия Совфеда обратилась в МИД и иные надзорные органы с предложением ввести санкции в отношении ряда прибалтийских государств из-за запрета трансляции телеканалов, входящих в холдинг RT, информирует РИА "Новости".

"Временная комиссия Совета Федерации призывает Министерство иностранных дел РФ и другие органы исполнительной власти РФ в рамках своей компетенции изучить возможности введения ответных политических и других мер в отношении властей Литвы, Латвии и Эстонии, грубо нарушающих принципы свободы слова и распространения информации, а также свои обязательства перед международными организациями", - указывается в заявлении комиссии.

Данное намерение всецело поддержал руководитель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас: "Против чиновников, которые нарушают права российских СМИ, необходимо вводить санкции со стороны России".

Ранее в Эстонии, Латвии и Литве запретили деятельность агентства Sputnik и вещание таких телеканалов, как RT, RT HD, RT Spanish, RT Arabic, RT Испанский, RT Documentary и RT Documentary HD. Сделано это было из-за того, что генеральный руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев находится под санкциями ЕС.