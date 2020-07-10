В Смольном предложили изменить законодательство для наведения порядка на улице Рубинштейна

Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин озвучил несколько предложений, которые могут помочь навести порядок на улице Рубинштейна, жители которой жалуются на популярность многочисленных баров и ресторанов, передает РБК.

Так, во время встречи с жителями улицы и представителями бизнеса Мейксин допустил пересмотр запрета на курение в барах.

"Вместо того, чтобы заведения оборудовали внутри курительную комнату, его посетители должны выйти на улицу. Они создают шум и дымовую нагрузку", — заметил Мейксин. По его словам, Смольный сейчас работает с Госдумой, чтобы внести поправки в законопроект, позволяющие оборудовать курилки внутри заведений.

Еще одна проблема, по словам Мейксина – это несовпадение реального числа жителей Центрального района с официальными данными, из-за которого есть проблемы с количеством полицейских, которые следили бы за порядокм. Он пояснил, что фактически в районе проживают от 500 до 600 тысяч человек при официальной численности 220 тысяч, и норматив для уборки и работы правоохранителей рассчитывается по последнему параметру. Он пояснил, что в районе не хватает полиции, "которая в состоянии реагировать на те вещи, которые происходят на улице Рубинштейна", поэтому чиновники вынуждены привлекать ОМОН и Россгвардию и "решать вопросы не совсем корректным образом".

Также Мейксин предложил принять законопроект, по которому владельцы заведений будут обязаны согласовывать свой график работы с властями.

Жители улицы Рубинштейна давно протестуют против обилия баров и кафе, посетители которых часто шумят. Из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса заведения работают только навынос, и горожане приезжали на улицу на своих автомобилях, включали громко музыку, распивали алкогольные напитки.

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