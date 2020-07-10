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16:28

Резник допустил пересмотр закона о "наливайках"

фото ЗакС политика Резник допустил пересмотр закона о "наливайках"

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник в разговоре с "Поребрик.Медиа" выразил мнение, что законопроект о запрете на продажу спиртного в заведениях площадью менее 50 кв. м. в жилых домах еще может быть пересмотрен.

Резник считает, что всем будет проще, если губернатор Александр Беглов вернет документ на доработку в Заксобрание. Он напомнил, что авторы инициативы ссылаются на то, что нужно учитывать мнение людей, которым мешают эти "наливайки".

"Губернатор может согласиться с этим, но предложить изменить норму в 50 кв.м. до 20 кв.м, прописанных в федеральном законе. Мне, как депутату, не очень нравится, что этот вопрос будет решаться исполнительной властью, но это действительно самый простой и очевидный вариант", - считает Резник.

Парламентарий готов внести в ЗакСа альтернативный законопроект, если Беглов подпишет этот. Такую меру Резник называет "принуждением к диалогу", "но что-то делать надо".

"Авторы законопроекта сами загнали себя в угол. Тем не закрыта в любом случае", - убежден Резник.

Депутат подчеркнул, что предприниматели не должны расстраиваться и прекращать общественную кампанию на данном этапе. По его мнению, огласка очень важна.

Закон о запрете малых распивочных в жилых домах прошел 8 июля третье чтение в городском парламенте. Под действие законопроекта могут попасть множество небольших авторских баров Петербурга. 


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