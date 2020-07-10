"Это была диверсия": Ученицы водрузили на шушарскую школу №511 радужный флаг

На здание шушарской школы №511 повесили радужный флаг: руководство образовательного учреждения сочло данное деяние "диверсией" и подало заявление в полицию.

В администрации Пушкинского района "Бумаге" поведали о деталях произошедшего: 9 июля две девушки, забравшись на флагшток, поместили рядом с российским триколором кусок материи радужной расцветки, чем впоследствии навлекли на себя гнев чиновников. Дело в том, что в России радугу часто воспринимают как атрибут "запрещенного" ЛГБТ-сообщества.

Момент водружения флага попал на камеру: через некоторое время его сняли охранники.

Руководство школы распознало в одной из "хулиганок" свою подопечную. С девочкой и её родителями провели назидательную беседу, впоследствии передав информацию о произошедшем в комиссию по делам несовершеннолетних. Администрация учебного учреждения также сочла необходимым подать заявление в полицию.

Завуч школы в беседе с 78.ru сообщила, что, по её убеждению, "это была диверсия" - вероятнее всего, уточнила она, это связано с проведением ЕГЭ.

Ранее, напомним, глава Союза женщин России Екатерина Лахова узрела в рекламе мороженого "Радуга" признали пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.