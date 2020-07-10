"Вирус не исчез из нашей жизни": Беглов отметил рост количества заболевших COVID-19

Рассказывая об очередном подписанном постановлении правительства Петербурга, разрешающем ряду учреждений вернуться к своей привычной деятельности, городской глава Александр Беглов отметил незначительный, по его мнению, рост количества местных жителей, подхвативших COVID-19.

Очередное обращение градоначальника приводится на его официальной странице "ВКонтакте". Беглов напомнил о решениях, принятых ранее - о том, что с 13 июля смогут вновь открыться салоны красоты, парикмахерские, бани, тренировочные базы и иные заведения, предоставляющие бытовые услуги. Оставшиеся "антивирусные" ограничения пролонгируются до 26 июля.

"Вирус не исчез из нашей жизни. К сожалению, есть небольшой рост заболевших. Социальная дистанция, использование масок и перчаток в местах массового скопления людей – это простые меры, которые нужно соблюдать", - в очередной раз призвал Беглов.

Следует напомнить, что ранее сегодня в комитете по здравоохранению оповестили, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, пик эпидемии в городе на Неве уже пройден. При этом официальный "прирост" инфицированных по состоянию на 10 июля побил очередной "антирекорд" - плюс 300 заразившихся.

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