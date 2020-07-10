Кабмин обсудит возобновление международного авиасообщения России после 15 июля

Правительство начнет обсуждение возможности возобновить авиасообщение России с другими странами после 15 июля, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, возобновлять полеты Россия будет только в те страны, где рост числа заразившихся коронавирусом не превышает в среднем 1% в сутки. Также в этих странах в течение двух недель должны заражаться в среднем не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 1.

Власти будут оценивать эпидемиологическую ситуацию в других странах каждые две недели, чтобы корректировать список стран, куда возобновятся полеты. Въезжающим в Россию иностранцам предпишут проходить тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия в страну.

Правительство закрыло границы России в конце марта из-за эпидемии коронавируса.