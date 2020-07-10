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18:45

"Такой цинизм комментировать сложно": Автор петиции рестораторов ответил "обнадежившему" их Четырбоку

фото ЗакС политика "Такой цинизм комментировать сложно": Автор петиции рестораторов ответил "обнадежившему" их Четырбоку

Учредитель петиции против запрета мини-распивочных, владелец бара "Ясли" Александр Зарайский в разговоре с "Деловым Петербургом" заявил, что на самом деле петербургский парламентарий Денис Четырбок - автор закона о запрете "наливаек" - не очень представляет себе масштаб трагедии, которая ждет городских рестораторов после того, как его инициатива обретет легитимность.

Четырбок, напомним, полагает, что "наливайки" и рюмочные, расположенные в жилых домах, мешают петербуржцам спокойно жить. По его словам, в ЗакС поступили "десятки тысяч" жалоб местных жителей. 

"Стоит пояснить, что изменение в закон, повышающее минимальную границу зала обслуживания посетителей с 20 метров до 50, было внесено 22 июня, второе чтение прошло 23 июня, инициаторы обращения узнали об этом 24 июня, а 26 июня был уже полностью готов текст обращения, в котором содержался этот список ["пострадавших" заведений]. Составлялся он по памяти несколькими людьми, которые пытались вспомнить небольшие заведения, которые они сами знают. В основном — в центральной части города. Уточнять площадь каждого у их владельцев в тот момент попросту не было возможности, поэтому, действительно, в список вошли некоторые кафе и бары с фактической площадью зала больше 50. Но у меня нет сомнений, что цивилизованных заведений с маленькой площадью зала и алкоголем в меню на самом деле намного больше, поэтому, если составить полный реестр такого общепита, он окажется гораздо увесистее списка, содержащегося в обращении. Что касается заявления депутата о возможности перестройки заведения, то мне такое непонимание проблемы и цинизм комментировать сложно", - представил своё видение ситуации Зарайский.

Сразу после принятия закона в СМИ распространилась информация о том, что свою деятельность из-за него могут прекратить свыше сотни культовых барных заведений Северной столицы. В частности, под угрозой оказались такие места, как Pita's, "Хачапури и вино", а также бары "Компромисс", "Бюро", Wood Bar и многие другие, пользующиеся большой популярностью в городе на Неве.

Ранее сегодня Четырбок заверил, что подавляющему большинству из так называемого "списка 100" закрытие не грозит, потому как они либо по размерам занимаемого помещения "вписываются" в заявленные 50 "квадратов", либо могут позволить себе расшириться. В качестве наглядного примера он привел бар Duo, чья площадь как раз уместилась в устанавливаемую законом норму.

"Ещё одно подтверждение того, что "список 100" — это обыкновенный вброс, который не подкреплён никакими достоверными данными и подсчётами", - поделился соображениями Четырбок.

Закон о запрете малых распивочных в жилых домах прошел 8 июля третье чтение в городском парламенте.

На данный момент петицию в поддержку мини-баров и "наливаек", которая адресована градоначальнику Александру Беглову, подписали свыше 20 тысяч человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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