Финляндия не будет пускать россиян как минимум до 11 августа

Россияне не смогут посетить Финляндию ещё как минимум месяц: запрет на въезд был пролонгирован во время последнего совещания правительства страны, состоявшегося сегодня, 10 июля.

"Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией", - пояснили в столичном посольстве Финляндии.

О том, что скандинавское государство пока что не будет открывать для россиян свои границы, стало известно ещё несколько дней назад из соответствующего заявления посла страны Микко Хаутала. В своем решении Финляндия ориентируется на решения других членов ЕС: 30 июня совет Евросоюза опубликовал рекомендации о том, как следует открывать границы для третьих стран.

Ранее финское генконсульство частично возобновило прием документов на выдачу виз в нескольких городах Северо-Запада.