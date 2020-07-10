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19:15

Финляндия не будет пускать россиян как минимум до 11 августа

фото ЗакС политика Финляндия не будет пускать россиян как минимум до 11 августа

Россияне не смогут посетить Финляндию ещё как минимум месяц: запрет на въезд был пролонгирован во время последнего совещания правительства страны, состоявшегося сегодня, 10 июля.

"Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией", - пояснили в столичном посольстве Финляндии.

О том, что скандинавское государство пока что не будет открывать для россиян свои границы, стало известно ещё несколько дней назад из соответствующего заявления посла страны Микко Хаутала. В своем решении Финляндия ориентируется на решения других членов ЕС: 30 июня совет Евросоюза опубликовал рекомендации о том, как следует открывать границы для третьих стран.

Ранее финское генконсульство частично возобновило прием документов на выдачу виз в нескольких городах Северо-Запада.

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