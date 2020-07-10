Временный всплеск или карт-бланш на подавление?

Первая неделя после принятия поправок в Конституцию выдалась богатой на общественно-политические события. С этим согласны опрошенные ЗАКС.Ру политики и политологи. Однако они разошлись во мнении, что вызвало эту череду событий и как всё будет разворачиваться дальше. Кто-то считает, что резонансных происшествий много из-за выхода из карантина, кто-то напрямую связывает происходящее с обнулением президентских сроков Владимира Путина.

На протяжении нескольких недель Россию не часто сотрясали сообщения о новых политических делах, многие громкие судебные процессы приостановились из-за эпидемии, а протестные акции из-за антивирусных запретов проходили редко, хоть и не без задержаний. Последний день голосования по поправкам в Конституцию и вовсе отметился неожиданным миролюбивым настроем полиции к оппозиции. В Москве 1 июля не согласные с изменением Основного закона собрались на Пушкинской площади. Полиция была рядом, но вдруг проявила свою заботу - активистам раздали медицинские маски. В Петербурге протестующие собрались сначала на Дворцовой площади, а затем у торгово-развлекательного центра "Галерея". Несколько раз полиция вроде бы уже была готова приступить к задержаниям - у ТРЦ активистов даже взяли в кольцо, но обошлось без отправления людей в автозаки и отделы полиции.

К утру 2 июля стало ясно, что поправки в Конституцию приняты. Центральная избирательная комиссия утвердила итоги голосования 3 июля, в тот же день президент Владимир Путин подписал указ о вступлении изменений в силу.

А следом наступила неделя, когда каждый день приносил новые задержания, протесты, обыски и вызывающие резонанс новости из судов. В понедельник суд в Пскове вынес приговор журналистке Светлане Прокопьевой - штраф в 500 тысяч рублей за якобы обнаруженное оправдание терроризма в ее колонке. На защиту Прокопьевой сразу встали журналистские объединения, которые утверждают: она невиновна, а только старалась разобраться в причинах произошедшего теракта.

Во вторник по подозрению в госизмене был арестован на два месяца бывший журналист "Коммерсанта", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. По версии следствия, он якобы передавал секретные данные одной из иностранных спецслужб. Сафронов категорически отрицает свою вину. Еще до ареста московские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку коллеги, считающие дело "расплатой" за его работу в СМИ. Полицейские уже никаких масок не раздавали, а сразу задерживали каждого вставшего в пикет. Всего в автозаки отправили 28 человек. Действо повторилось и на следующий день.

На этой же неделе прошло последнее перед вынесением приговора заседание суда по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвиняют в педофилии. Прежде его подозревали в изготовлении детской порнографии из-за снимков его дочери, но когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки. За три года процесса в защиту Дмитриева высказывались многие культурные и общественные деятели, считающие дело политически мотивированным. Прокуратура на заседании 7 июля запросила для Дмитриева 15 лет лишения свободы.

8 июля был задержан издатель "Медиазоны" и активист Петр Верзилов, за день до этого ему предъявили обвинение в неуведомлении о наличии иностранного гражданства. За неделю по связанным с ним адресам провели несколько обысков, а его самого отправили на психиатрическую экспертизу.

В четверг, 9 июля, произошло задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Руководитель ЛДПР Владмир Жириновский, членом партии которого является Фургал, возмутился задержанием своего сторонника и пригрозил сложением полномочий всех депутатов ЛДПР в Государственной Думе. Следом за Фургалом обыски прошли еще у шести членов партии в Хабаровском крае.

Также в течение всего дня 9 июля проходили обыски у инициаторов компании против поправок в Конституцию "Нет", сторонников "Открытой России" и редакции "МБХ-Медиа". Следственные действия проходили по делу ЮКОСа 2003 года, хотя часть допрашиваемых силовиками людей в те года были школьниками. Сами активисты связывают внимание силовиков к себе с приготовлениями к протестному митингу, который власти не согласовали.

Сорвались во все тяжкие

Концентрация общественно-политических событий действительно увеличилась в последние дни, но ничего сверхъестественного в этом нет, заявил в разговоре с ЗАКС.Ру политолог Дмитрий Солонников. Он считает, что рост числа эпизодов произошел из-за перерыва, связанного с коронавирусной самоизоляцией.

- У нас был большой тайм-аут в стране на любые события политические, социальные, общественные, экономические, позитивные, негативные. Несколько месяцев страна жила в так называемой самоизоляции и никаких событий не было вообще. Поэтому, когда страна начала выходить из этого режима, концентрация разных событий реально начала увеличиваться - такой отложенный спрос на активные действия, - заявил Солонников.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов также считает, что общественно-политических событий стало заметно больше после голосования по поправкам в Конституцию. Все из-за того, что часть мероприятий "придерживали", считает парламентарий.

- Совершенно очевидно, что после проведения голосования по Конституции таких событий стало больше. Я думаю, что какие-то вещи просто придерживали, чтобы не раздражать общественность накануне голосования. Разрешите, я на примере господина Фургала разъясню. Понятно же, что даже если все материалы месяц назад были готовы, я сейчас не обсуждаю их качество, я как раз в нем сомневаюсь, но, тем не менее, если вся эта конструкция была готова, понятно, что перед голосованием ее не активировали, скажем так. Ждали, когда пройдет, чтобы не мешать, - сказал Амосов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Та же ситуация и с другими событиями, считает депутат. Парламентарий ЗакСа Максим Резник же считает, что причина происходящего - принятие поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина:

- Просто обнуление прав народа начинается после обнуления сроков Путина.

Проявляется это в самых разных сферах и формах, считает Резник.

Председатель "Открытой России" Анастасия Буракова также отметила увеличение количества общественно-политических происшествий за неделю. Связывает она это с внесением поправок в Конституцию, но не из-за того, что что-то "придерживали", а из-за того, что власть, по ее мнению, получила "карт-бланш".

- Я безусловно связываю это с поправками, потому что абсолютно переломили через колено бюджетников, крупные коммерческие организации с государством связанные - вот это все было таким насилием над людьми. И впоследствии, когда насилием не смогли получить стахановский результат, то уже пририсовали и, собственно, все это проглотили. Видимо, власть получила некий карт-бланш на любые не совсем законные действия, на фривольное изменение любой процедуры, если мы говорим о голосовании, или задержаниях на одиночных пикетах, которые вообще не требуют согласования, - заявила Буракова ЗАКС.Ру.

Она добавила, что еще прошлым летом массово на одиночных пикетах людей не задерживали. Сейчас же это происходит постоянно, как и последующее вынесение судами наказаний для активистов, уточнила Буракова. По ее мнению, происходит "прессинг" независимых СМИ, политических деятелей и просто активных людей.

Политолог Александр Конфисахор тоже считает, что одна из причин такой насыщенной событиями недели - произошедший плебисцит. Он стал толчком как для проведения различных акций оппозиционными силами, так и жестким действиям властей, считает политолог.

- Я думаю, что самих событий стало больше, потому что активные люди достаточно активно реагируют на происходящие события, апогеем которого был первоиюльский процесс, голосование, - заявил Конфисахор.

Он считает, что после плебисцита по одобрению поправок власть "формально получила карт-бланш" и стала не прикрываясь жестко подавлять всех тех, кто имеет смелость высказать свою точку зрения не просто в интернете, но и каким-то действием.

Волны, всплески, штормы

В будущем события будут идти по нарастающей, считает Конфисахор. С ним согласна и Буракова, хотя она и отметила, что надеется на лучшее:

- Хотелось бы надеяться на лучшее, но готовимся к худшему.

Председатель "Открытой России" отметила, что наметился новый возможный тренд по давлению на несогласных с политикой власти - обвинение в предательстве Родины:

- Может быть дело Ивана Сафронова стало такой отправной точкой в этой череде поиска врагов, какого-то якобы финансирования из-за рубежа и планов по развалу России. То, что из уст властей идет.

Об этом же заявил и политолог Конфисахор. По его словам, давление усилилось из-за заявлений ряда официальных лиц о том, что высказывающиеся против изменений Основного закона являются "чуть ли не врагами нашей страны".

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета 6 июля заявила, что в ходе мониторинга выявила якобы многочисленные попытки повлиять на мнение россиян о голосовании по поправкам в Конституцию и даже сорвать плебисцит. Совфед не исключил, что обратится в правоохранительные органы и создаст законодательные нормы для того, чтобы этого не произошло в будущем. Среди тех, кто, по мнению сенаторов, участвовал в кампании по дискредитации голосования - движение в защиту прав избирателей "Голос", общество "Мемориал", а также фонд "Свободная Россия", который они считают организатором акции "Нет".

Политолог Солонников более позитивно смотрит на происходящее. Он уверен, что увеличенная концентрация событий - временное явление и оно никак не связано с принятием поправок в Конституцию. Политолог считает, что в ближайшее время волна спадет и количество задержаний, обвинений, оправданий не будет отличаться от периода до коронавирусных ограничений.

С ним согласен депутат Амосов. По его словам, он надеется, что произошедший "всплеск" скоро пройдет:

- Я надеюсь, что это некий такой всплеск, который потом все-таки сойдет на нет. Надеюсь, но как будет, не знаю.

Есть дела поважнее

Несмотря на расхождение в определении первопричин практически все собеседники ЗАКС.Ру уверены, что сейчас у основной части общества есть дела поважнее политической жизни страны.

Многим сейчас не до этого: либо работу потеряли, либо доходы, заявил политолог Конфисахор. К тому же, по его словам, лето - довольно расслабленная пора, многие отдыхают. Однако осенью ситуация может измениться, считает Конфисахор:

- Я думаю, что осенью, когда люди встряхнуться и поймут, в какой ситуации они оказались, то очень многие, кто сейчас политикой не интересуется, пристальнее посмотрят на то, что творится, и не останутся безучастным.

С ним не согласен депутат Амосов. По его мнению, большая часть людей остается лояльными к действующей власти.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Солонников. Он считает, что какая-то часть общества вообще этих новостей не замечает и для нее это жизнь на другой планете, никак ее не касающаяся. Остро на происходящие события реагировали те люди, для которых это является составляющей частью жизни, уверен политолог.

Буракова же рассказала, что наблюдает у политических активистов нарастание апатии и растерянности. Люди же, которые не вовлечены в общественно-политическую жизнь, все активнее высказываются в социальных сетях, заявила председатель "Открытой России".

- Среди обычных людей я видела в социальных сетях большой шквал возмущений в связи с поправками. Но я не готова судить, насколько люди готовы предпринимать какие-то действия кроме возмущений в интернете. Будем надеяться, что общество как-то мобилизуется, но пока я не вижу к этому предпосылок. По крайней мере, в ближайшее время, - считает Буракова.

София Саттарова

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