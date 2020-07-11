18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:32

Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку Фургала

В нескольких городах Хабаровского края прошли митинги в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, по разным данным, на улицы вышли от 5 до 35 тысяч человек, пишет "Медиазона".

Акции прошли одновременно в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах. Полицейские заранее требовали от граждан соблюдать социальную дистанцию. Сначала люди собрались у площади Ленина, а когда места перестало хватать, переместились на площадь, разобрав ограждения. После этого протестующие двинулись колонной по улицам, скандируя лозунги.

Затем протестующие пришли к зданию краевой администрации, требуя отставки президента Владимира Путина. К протестующим вышли пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко и руководитель аппарата правительства Владимир Хлапов. Хлапов заявил, что "отстаивать права надо в рамках правового поля" - и его освистали.

Томченко выступила с обращением к участникам акции, призвав не допустить беспорядков и задержаний.

"Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны", - заявила она.

"Вы свою позицию высказали. Мы её разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу", - добавила она, призвав протестующих разойтись.

К 9 утра по московскому времени акция закончилась.

Фургал арестован до сентября. Его подозревают в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Сам губернатор свою вину отрицает.

Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, выдвинувшись от ЛДПР. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился его задержанием и заявил, что вся фракция либерало-демократов может сложить свои полномочия в Госдуме в знак протеста. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 июля, 20:00 Минюст: Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению малазийского "Боинга"

10 июля, 18:53 СМИ: Следствие может предъявить Фургалу обвинения по "предпринимательским" статьям

10 июля, 18:45 "Такой цинизм комментировать сложно": Автор петиции рестораторов ответил "обнадежившему" их Четырбоку

10 июля, 18:37 В Госдуме заявили об обсуждении идеи отмены "дня голосования" перед выборами

10 июля, 17:25 "Это была диверсия": Ученицы водрузили на шушарскую школу №511 радужный флаг

10 июля, 16:47 Станцию метро "Новокрестовская" решили переименовать в "Зенит"

10 июля, 15:52 Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России из-за крушения рейса MH17 над Донбассом

10 июля, 15:16 В Смольном предложили изменить законодательство для наведения порядка на улице Рубинштейна

10 июля, 14:55 В Совфеде предложили ввести санкции против стран Балтии из-за запрета вещания RT и Sputnik

10 июля, 14:40 Суд арестовал губернатора Хабаровского края Фургала по делу об убийствах бизнесменов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
10:37 В России подтвердили еще 6611 случаев заражения коронавирусом

10:32 Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку Фургала

10 июля, 23:10 Временный всплеск или карт-бланш на подавление?

10 июля, 20:50 Приозерскую больницу оштрафовали за сокрытие информации о заражении сотрудников COVID-19

10 июля, 20:27 "Нас все время пугают этими цифрами": Шляхто пояснил, как следует рассчитывать смертность

10 июля, 20:00 Минюст: Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению малазийского "Боинга"

10 июля, 19:35 Суд вернул в полицию дела активистов, задержанных после оглашения приговора по делу "Сети"

10 июля, 19:15 Финляндия не будет пускать россиян как минимум до 11 августа

10 июля, 18:53 СМИ: Следствие может предъявить Фургалу обвинения по "предпринимательским" статьям

10 июля, 18:45 "Такой цинизм комментировать сложно": Автор петиции рестораторов ответил "обнадежившему" их Четырбоку

10 июля, 18:37 В Госдуме заявили об обсуждении идеи отмены "дня голосования" перед выборами

10 июля, 18:16 Росстат: В мае в РФ умерли 12 452 человека, зараженных COVID-19

10 июля, 18:01 Кабмин обсудит возобновление международного авиасообщения России после 15 июля

10 июля, 17:50 "Вирус не исчез из нашей жизни": Беглов отметил рост количества заболевших COVID-19

10 июля, 17:28 СМИ: Власти думают о переносе "Бессмертного полка" на осень

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru