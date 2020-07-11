В России подтвердили еще 6611 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 6 611 новых случаев заражения коронавирусом, всего известно о 720 547 заболевших за все время эпидемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге в статистику вписали 296 новых случаев заражения, всего известно о 27 277 заболевших петербуржев. 42 пациента скончались, всего в Петербурге за время эпидемии умершими от коронавируса признаны 1583 человека. В Ленобласти заболели еще 47 человек, всего заразились 4989 жителей региона.

В Архангельской области число заболевших возросло до 6 873 человек (+114), в Мурманской – до 6 866 (+181), в Коми – до 4 179 (+72). В Новгородской области в статистику попали 3 337 зараженных жителей (+41), в Псковской – 3 198 (+26), в Калининградской – 2 605 (+14) В Вологодской области заболели всего 1 856 человек (+38), в Карелии – 1 684 (+28), в НАО – 190 (0).

188 пациентов с коронавирусом умерли за последний день, всего насчитывается 11 2 05 летальных исходов. Общее число выздоровевших – 497 446 человек, из них 8378 – за минувшие сутки.