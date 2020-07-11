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12:37

"Репрессии на пустом месте": депутат Шипулин призвал проверить дело против фанатов "Спартака"

фото ЗакС политика "Репрессии на пустом месте": депутат Шипулин призвал проверить дело против фанатов "Спартака"

Депутат Госдумы, бывший биатлонист Антон Шипулин в своем Instagram заявил, что обратится в "соответствующие органы" для проверки законности возбуждения уголовного дела в отношении фанатов "Спартака".

В конце июня МВД возбудило дело по ст.  213 УК РФ (хулиганство) после акции фанатов "Спартака", которые за день до этого устроили перфоманс для проводов команды на первый матч после возобновления чемпионата России по футболу. Тогда болельщики у стадиона "Открытие Арена" в Москве, по версии МВД, перекрыли проезжую часть, поджигали файеры и нецензурно выражались, чем нарушили общественный порядок.

Шипулин заявил, что он не понимает, "к чему эти репрессии на пустом месте". "Фанаты "Спартака" выкрикивали свои традиционные лозунги, не матерились, зажгли файеры в безлюдном месте, буквально на пару минут перекрыли дорогу, которую, как я понимаю, используют только сотрудники и игроки клуба. И где здесь основания для обысков в 6 утра и возбуждения уголовного дела (да ещё и по статье, где до 7 (!!!) лет лишения свободы)?" - задался он вопросом.

По мнению Шипулина, акция фанатов "Спартака" не может квалифицироваться как хулиганство, и он считает, что действия болельщиков были направлены исключительно на поддержку команды, а не на грубое нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу. "Нет в этом преступления, вот так считаю", - подчеркнул Шипулин.

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