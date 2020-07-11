Генпрокуратура назвала причиной гибели группы Дятлова лавину

Генпрокуратура по итогам проверки заключила, что причиной гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году стал сход лавины, передает РИА "Новости".

По словам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, группа отошла от своей палатки на 50 метров к каменной гряде, которая сдерживала лавину, но затем, развернушись, палатку уже не увидели из-за плохой видимости. Затем, по версии прокуратуры, потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер, пытались вернуться к палатке, но в итоге замерзли при температуре около 40-45 градусов.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", — заключили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура объявила о масштабной проверке дела о гибели группы Дятлова в 2019 году.

Датой смерти группы Дятлова считается 2 февраля 1959 года. Число версий, что привело к гибели туристов, превышает сотню – от погодных условий и несчастного случая до мистики и испытаний военной техники.