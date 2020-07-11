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17:57

Смольный отказался от идеи открыть рестораны Петербурга с 12 июля

фото ЗакС политика Смольный отказался от идеи открыть рестораны Петербурга с 12 июля

Смольный отложил открытие кафе и ресторанов из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

Предполагалось, что рестораны смогут вернуться к работе в помещениях с 12 июля. Тем не менее, пока заведения могут работать навынос и открывать летние терассы.

По словам Елина, ситуация в Петербурге с эпидемией коронавируса неблагоприятна. При этом, сообщил вице-губернатор, с местами в больницах "все более-менее благополучно".

Петербург не будет публиковать дорожную карту следующих этапов снятия ограничений, как это было в Москве, сообщил Елин. По его словам, о почти полной отмене запретов речи не идет, поскольку "обстановка тяжелая".

При этом Смольный определил для себя последовательность. Для начала откроются заведения общепита, затем – магазины у касс гипермаркетов. После – турсервисы, сфера услуг в гостиницах и только затем – торговые центры.

На 11 июля в Петербурге известно о 27,2 тысячах случаев заражения коронавирусом.


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