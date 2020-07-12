18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:34

Хабаровчане вновь собрались на уличной акции в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Хабаровчане вновь собрались на уличной акции в поддержку Фургала

Штаб Алексея Навального в Хабаровске сообщил о том, что горожане второй день подряд вышли на несакционированную акцию, на которой требуют освобождения помещенного в московский изолятор губернатора края Сергея Фургала. По предварительным оценкам, протестует порядка двух тысяч человек. На имеющейся в интернете видеозаписи видно также, как в здание администрации региона цепочкой заходят омоновцы с большими щитами.

Отметим, что накануне, по разным данным, протестовало от 12 до 30 тысяч человек, и акцию многие назвали беспрецедентной по численности для Хабаровского края.

Сергея Фургала из ЛДПР задержали 9 июля и подозревают в организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Распространена точка зрения, согласно которой чиновника преследуют де-факто по политическим мотивам: он не обеспечил нужных Кремлю результатов на голосовании по поправкам в Конституцию, что стало "последней каплей" в его непростых взаимоотношениях с федеральным центром.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
11:38 Латынина предрекла изменение статуса ЛДПР из-за ареста Фургала

10:48 Коронавирусная инфекция добралась до еще 6615 россиян

10:34 Хабаровчане вновь собрались на уличной акции в поддержку Фургала

11 июля, 17:57 Смольный отказался от идеи открыть рестораны Петербурга с 12 июля

11 июля, 17:23 Кудрин заявил о застое российской экономики

11 июля, 16:35 Парки и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

11 июля, 15:39 "Коммунисты России" выступили против переименования "Новокрестовской" в "Зенит"

11 июля, 14:31 Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митингов в Хабаровском крае

11 июля, 13:51 Генпрокуратура назвала причиной гибели группы Дятлова лавину

11 июля, 12:37 "Репрессии на пустом месте": депутат Шипулин призвал проверить дело против фанатов "Спартака"

11 июля, 11:47 Депутату ЗакСа Ленобласти предъявили новое обвинение в мошенничестве с участком

11 июля, 10:37 В России подтвердили еще 6611 случаев заражения коронавирусом

11 июля, 10:32 Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку Фургала

10 июля, 23:10 Временный всплеск или карт-бланш на подавление?

10 июля, 20:50 Приозерскую больницу оштрафовали за сокрытие информации о заражении сотрудников COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru