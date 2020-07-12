Коронавирусная инфекция добралась до еще 6615 россиян

Правительственный ресурс "стопкоронавирус.рф" выложил на всеобщее обозрение данные об инфицировании россиян COVID-19 за последние сутки. За последние 24 часа инфекцию подтвердили у 6 615 человека. Лидируют по числу новых больных, как и прежде, Москва (+679), Московская область (+197) и Петербург (+293).

За минувшие сутки констатировали смерть 130 человек с инфекцией, а выздоровело за то же самое время 3615 больных.

Всего с начала эпидемии в России диагноз COVID-19 зафиксировали у 727 162 человек, а летальный исход наступил в 11 335 случаях. Россия "не теряет позиций", всё так же держась на третьей строчке в перечне из двух сотен стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа.