18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:23

На Таймыре снова разлила горючее "дочка" "Норникеля"

фото ЗакС политика На Таймыре снова разлила горючее "дочка" "Норникеля"

В процессе перекачки авиационного топлива на Таймыре компанией АО "Норильсктрансгаз", входящей в состав "Норникеля", произошла разгерметизация трубы, и двадцать тысяч тонн горючего выплеснулось в окружающую среду. Об этом факте сообщил "Интерфакс", и, кроме того, реальность инцидента подтвердили в самой компании.

"На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет", - рассказали в ее пресс-службе.

Отметим, что это уже второй разлив топлива в исполнении "Норникеля" за последние полтора месяца. В конце мая в арктическую природу Норильска попало 20 тысяч тонн дизельного топлива, что специалисты называют крупнейшей экологической катастрофой в истории региона. После этого президент Владимир Путин отчитал местные власти, против мэра Норильска возбудили уголовное дело о халатности, а "Норникелю" предъявили "счет" в размере 148,2 млрд рублей, с которым в компании не согласились.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:05 Акция памяти Новодворской омрачилась задержаниями

17:25 Белковский о хабаровских протестах: Не нужно переоценивать мощь репрессивной машины

16:45 У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Валерию Новодворскую

16:10 Вместо митинга организаторы кампании "НЕТ!" соберут подписи для иска против поправок

15:16 В Смольном посчитали количество деревьев, поваленных ветром за сутки

14:19 Путин: Критика ради критики - просто неинтересно

13:23 На Таймыре снова разлила горючее "дочка" "Норникеля"

12:25 Варламов восхитился тремя петербургскими уличными рекреациями

11:38 Латынина предрекла изменение статуса ЛДПР из-за ареста Фургала

10:48 Коронавирусная инфекция добралась до еще 6615 россиян

10:34 Хабаровчане вновь собрались на уличной акции в поддержку Фургала

11 июля, 17:57 Смольный отказался от идеи открыть рестораны Петербурга с 12 июля

11 июля, 17:23 Кудрин заявил о застое российской экономики

11 июля, 16:35 Парки и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

11 июля, 15:39 "Коммунисты России" выступили против переименования "Новокрестовской" в "Зенит"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru