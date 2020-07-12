18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:16

В Смольном посчитали количество деревьев, поваленных ветром за сутки

фото ЗакС политика В Смольном посчитали количество деревьев, поваленных ветром за сутки

Комитет по благоустройству отчитался о последствиях штормового ветра, обрушившегося накануне, 11 июля, на Петербург. Из общего количества поваленных деревьев (75) большая часть (10) традиционно пришлась на прибрежный Петродворцовый район. Второе место занял Выборгский район (7). В зеленых зонах произошло в полтора раза больше падений стволов, чем на улицах.

Отмечается, что на проспекте Стачек огромная ива, не устояв на месте, упала на проезжую часть и при этом повредила столб электропередач, но садовники сработали чрезвычайно оперативно, не позволив образоваться пробке.

В настоящее время сотрудники профильного момента вывозят валежник с улиц и газонов.

Парки и скверы, закрытые на время непогоды, теперь снова доступны для прохожих.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:05 Акция памяти Новодворской омрачилась задержаниями

17:25 Белковский о хабаровских протестах: Не нужно переоценивать мощь репрессивной машины

16:45 У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Валерию Новодворскую

16:10 Вместо митинга организаторы кампании "НЕТ!" соберут подписи для иска против поправок

15:16 В Смольном посчитали количество деревьев, поваленных ветром за сутки

14:19 Путин: Критика ради критики - просто неинтересно

13:23 На Таймыре снова разлила горючее "дочка" "Норникеля"

12:25 Варламов восхитился тремя петербургскими уличными рекреациями

11:38 Латынина предрекла изменение статуса ЛДПР из-за ареста Фургала

10:48 Коронавирусная инфекция добралась до еще 6615 россиян

10:34 Хабаровчане вновь собрались на уличной акции в поддержку Фургала

11 июля, 17:57 Смольный отказался от идеи открыть рестораны Петербурга с 12 июля

11 июля, 17:23 Кудрин заявил о застое российской экономики

11 июля, 16:35 Парки и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

11 июля, 15:39 "Коммунисты России" выступили против переименования "Новокрестовской" в "Зенит"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru