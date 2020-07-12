В Смольном посчитали количество деревьев, поваленных ветром за сутки

Комитет по благоустройству отчитался о последствиях штормового ветра, обрушившегося накануне, 11 июля, на Петербург. Из общего количества поваленных деревьев (75) большая часть (10) традиционно пришлась на прибрежный Петродворцовый район. Второе место занял Выборгский район (7). В зеленых зонах произошло в полтора раза больше падений стволов, чем на улицах.

Отмечается, что на проспекте Стачек огромная ива, не устояв на месте, упала на проезжую часть и при этом повредила столб электропередач, но садовники сработали чрезвычайно оперативно, не позволив образоваться пробке.

В настоящее время сотрудники профильного момента вывозят валежник с улиц и газонов.

Парки и скверы, закрытые на время непогоды, теперь снова доступны для прохожих.