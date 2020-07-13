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9:26

Венгрия первая из ЕС открыла границы для россиян

фото ЗакС политика Венгрия первая из ЕС открыла границы для россиян

Венгрия первой из Евросоюза решила открыть свои границы для россиян, уведомили в столичном отделении посольства страны. Согласно классификации Будапешта, РФ более не относится к государствам, входящим в "красную" - запретную - зону.

"Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран "желтой" зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на "желтые" и "красные" зоны)", - уточнили в дипведомстве.

Гражданам, решившим посетить Венгрию, после пересечения границы необходимо будет находиться в течение 14 дней на карантине. Обойти данную меру позволит справка, оформленная на английском или венгерском языке, подтверждающая отсутствие COVID-19.

Напомним также, ранее Финляндия оповестила о пролонгировании запрета на въезд в страну для граждан России - границы будут закрыты как минимум в течение ближайшего месяца.

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